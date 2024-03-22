Samsun\'da dolandırıcılık suçundan hüküm giyen kişi yakalandı

3.Sayfa

Samsun'da "dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş toplam 26 yıl 8 ay hapis ve "karşılıksız çek düzenlemek" suçundan 175 bin 212 lira da para cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. KOM polisi, kurduğu paravan şirket ile kendisini iş insanı olarak tanıtan, sanayi ve inşaat sektörlerindeki firmalardan yüklü miktarda mal satın alarak karşılıksız çek ve senetler düzenleyip, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılandığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan toplam 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve "karşılıksız çek düzenleme" suçundan da 175 bin 212 TL para cezası ile 5 farklı ilden aranması bulunan N.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. KOM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan N.E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN