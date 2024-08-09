Samsun'da dolmuş minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü hastanelik oldu - Son Dakika
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Samsun'da dolmuş minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü hastanelik oldu

Samsun\'da dolmuş minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü hastanelik oldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada, dolmuş minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

09.08.2024 11:59
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Samsun'da dolmuş minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Fuar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Yazıcı idaresindeki 55 ABY 220 idaresindeki otomobil, yola giriş yapan Kudret Kıyak yönetimindeki 55 M 4794 plakalı Bafra-Samsun arası çalışan dolmuş minibüs ile çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Murat Yazıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yazıcı'nın Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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