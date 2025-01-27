Samsun\'da Dolmuş Yaya Çarptı

3.Sayfa

Samsun'da dolmuşun çarptığı yaya hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Muhteşem Süleyman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkay Y. idaresindeki 55 D 0556 plakalı dolmuş, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Güler C.'ye çarptı. Kazada yaralanan kadın, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN