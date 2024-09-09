Domuz Nöbeti Faciası: Tüfek Kazara Ateş Aldı

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Samsun'da domuzlara karşı arazisinde nöbet tutan şahıs, tüfeğin kazara ateş alması sonucu ayağından yaralandı.

Olay, Bafra ilçesi Ortadurak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ak (61) arazisinde domuzlara karşı nöbet tutarken tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandı. Sol ayağına isabet eden kurşunla yaralanan Ak, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN