Samsun'da Dünya Boğulmayı Önleme Günü'ne Özel Tatbikat

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'Dünya Boğulmayı Önleme Günü'ne özel nefes kesen tatbikat

SAMSUN - Samsun'da 25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü'ne özel tatbikat yapıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan tatbikatta senaryo gereği gemiden denize düşen 2 kişi başarıyla kurtarıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce "Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma" projesi çerçevesinde Dünya Boğulmaları Önleme Günü özel tatbikat yapıldı. Şu ana kadar yaklaşık 450 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği Samsun'da, Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri boğulmaları önlemek için yaptığı tatbikat nefesleri kesti. İlkadım ilçesi Tütün İskelesi mevkisinde yapılan tatbikatta senaryo gereği denizde gezintiye çıkan Samsunum-1 gemisinden 2 vatandaş denize düştü. İhbarı alır almaz olay yerine intikal eden deniz polisleri ilk olarak şahısların yerini belirlemek için denizi işaret fişeği ile işaretledi. Akabinde 4 deniz aracı ile olay yerine ulaşan deniz polisi düşen vatandaşları denizden çıkardı. Bota alınan boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlara kalp masajını ve ilk yardımı deniz polisi yaptı. 2 kişinin başarıyla kurtarıldığı tatbikat sorunsuz bir şekilde tamamladı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de boğulmalara karşı vatandaşları bilgilendirdi.