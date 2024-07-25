Samsun'da Dünya Boğulmayı Önleme Günü'ne Özel Tatbikat - Son Dakika
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Samsun'da Dünya Boğulmayı Önleme Günü'ne Özel Tatbikat

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Dünya Boğulmayı Önleme Günü'ne özel olarak gerçekleştirilen tatbikatta, gemiden denize düşen 2 kişi başarıyla kurtarıldı. Samsun'da yaklaşık 450 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği bilinirken, Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri boğulmaları önlemek için tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta, deniz polisleri düşen vatandaşları denizden çıkararak kalp masajı ve ilk yardım uyguladı. Tatbikat sorunsuz bir şekilde tamamlandı ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de vatandaşları boğulmalara karşı bilgilendirdi.

25.07.2024 19:05
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'Dünya Boğulmayı Önleme Günü'ne özel nefes kesen tatbikat

SAMSUN - Samsun'da 25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü'ne özel tatbikat yapıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan tatbikatta senaryo gereği gemiden denize düşen 2 kişi başarıyla kurtarıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce "Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma" projesi çerçevesinde Dünya Boğulmaları Önleme Günü özel tatbikat yapıldı. Şu ana kadar yaklaşık 450 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği Samsun'da, Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri boğulmaları önlemek için yaptığı tatbikat nefesleri kesti. İlkadım ilçesi Tütün İskelesi mevkisinde yapılan tatbikatta senaryo gereği denizde gezintiye çıkan Samsunum-1 gemisinden 2 vatandaş denize düştü. İhbarı alır almaz olay yerine intikal eden deniz polisleri ilk olarak şahısların yerini belirlemek için denizi işaret fişeği ile işaretledi. Akabinde 4 deniz aracı ile olay yerine ulaşan deniz polisi düşen vatandaşları denizden çıkardı. Bota alınan boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlara kalp masajını ve ilk yardımı deniz polisi yaptı. 2 kişinin başarıyla kurtarıldığı tatbikat sorunsuz bir şekilde tamamladı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de boğulmalara karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Dünya Boğulmayı Önleme Günü'ne Özel Tatbikat - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Dünya Boğulmayı Önleme Günü'ne Özel Tatbikat - Son Dakika
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