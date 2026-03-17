Samsun\'da Feci Ambulans Kazası

Samsun'da bir sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı feci ambulans kazası kameraya yansıdı.
Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu Karayolu'nda meydana gelen kazaya ait güvenlik kamerası görüntülerinde, vakaya gitmekte olan ambulansın orta şeritte ilerleyen fındık yüklü kamyona arkadan çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan ambulansın savrularak yol kenarındaki ağaca çarptığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Kazada ambulans sürücüsü Recep Sağıroğlu hayatını kaybetti, sağlık çalışanları Tuğba A. ve Oğuzhan K. ile kamyon sürücüsü Cemal Ü. yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
