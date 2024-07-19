Samsun'da FETÖ'den hapis cezası bulunan kadın öğretmen yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da FETÖ'den hapis cezası bulunan kadın öğretmen yakalandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve meslekten ihraç edilen kadın öğretmen, TEM polisi tarafından yakalandı. H.M.B. adlı öğretmen, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19.07.2024 17:57
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Samsun'da FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen kadın öğretmen, TEM polisi tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılandığı ağır ceza mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan H.M.B. adlı kadın öğretmen, polisin takibi sonucu yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan H.M.B.'nin din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

TEM polisi tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.M.B, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da FETÖ'den hapis cezası bulunan kadın öğretmen yakalandı - Son Dakika

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