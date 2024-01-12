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Samsun'da FETÖ'den yargılanan kadın yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da FETÖ'den yargılanan kadın yakalandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan kadın, polis tarafından yakalandı. A.Y. adlı kadın, cezası kesinleşince hakkında yakalama kararı çıkartıldı ve tutuklandı.

Samsun\'da FETÖ\'den yargılanan kadın yakalandı
12.01.2024 - 13:42,  Güncelleme: 13:43
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Samsun'da FETÖ'den yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan kadın, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılandığı ağır ceza mahkemesince 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan A.Y. adlı kadın, cezası kesinleşince hakkında yakalama kararı çıkartıldı. A.Y., Atakum ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.Y., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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