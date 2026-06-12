Samsun'da Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun\'da Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı
12.06.2026 09:54
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen projeli çalışma kapsamında, "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak" suçuna yönelik Atakum ilçesinde bulunan bir spa salonuna önceki gün operasyon düzenlendi. Operasyonda G.K. (42), H.D. (38) ve Y.G. (25) yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 12 mağdur kadın ile 47 bilgi sahibi erkek şahsın tespit edildiği öğrenildi. İş yerinde yapılan aramalarda 9 adet el telsizi, çok sayıda cinsel materyal, kadın çalışanlara ait hesap kayıtlarının tutulduğu 3 adet ajanda, 2 adet kurusıkı tabanca ve 49 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Masaj çalışanlarının polise yakalanmamak için telsiz ile haberleştikleri ortaya çıktı.

Operasyonda ayrıca şüphelilere ait cep telefonları ile iş yerinin güvenlik kamerası kayıt cihazına incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Atakum, Samsun, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tuba Güzel Tuba Güzel:
    çok iyi yakalamışlar bu suçluları hukuk devletinde böyle kötü işlerin cezası şiddetli olmalı gençlerimizi korumalı millet güvenlikte uyumalı çok başarılı bir operasyon olmuş emniyet müdürlüğüne tebrikler 0 0 Yanıtla
  • Ömer Faruk Gece Ömer Faruk Gece:
    bu tür yerlerde hep mağdur kadınlar çıkıyo ya işte yine 12 tane bulmuşlar ben bunun hiç bitmeyeceğini düşünüyorum devlet ne kadar operasyon yapsa yine de böyle yerler açılmaya devam edecek vatandaş hep zarar görecek yok mu bunun çözümü 0 0 Yanıtla
  • Kalender Sami Kalender Sami:
    vay be böyle bir yer var mıydı yahu atakum'da bunu nasıl bilemezdik biz çok saçma ya polisler iyi yapmış yine de işin içine uyuşturucu da karışmış çok kötü 0 0 Yanıtla
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