Samsun'da Hakimin Bisikletini Çalan Hırsız Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Hakimin Bisikletini Çalan Hırsız Tutuklandı

Samsun\'da Hakimin Bisikletini Çalan Hırsız Tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir hakimin bisikleti çalındı. Hırsızlık suçundan daha önce kaydı bulunan bir kişi tarafından çalınan bisiklet, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık suçunu kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

30.04.2024 16:20
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Samsun'da hakimin bisikletini çalan hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan suç kaydı bulunan Ü.T.(52), bir sitenin kapalı garajındaki bisikleti çaldı. Bisikletin sahibinin hakim olduğu öğrenildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalıntı bisiklet ile yakalanarak gözaltına alınan Ü.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Bisikleti bakkala gitmek için aldığını iddia edilen Ü.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Hakimin Bisikletini Çalan Hırsız Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Hakimin Bisikletini Çalan Hırsız Tutuklandı - Son Dakika
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