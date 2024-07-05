Samsun'da Hırsızlık Yapan 3 Kadın Yakalandı

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Samsun'da girdikleri evden hırsızlık yapan 3 kadın, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, girdikleri evden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddia edilen aynı suçtan çok sayıda suç kayıtları bulunan B.Y., M.Y. ve 16 yaşındaki Ü.E., Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - SAMSUN