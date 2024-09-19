Samsun'da İki Firari Suçlu Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da İki Firari Suçlu Yakalandı

Samsun'da 10 ve 22 yıl hapis cezası bulunan iki suçlu, aynı evde polis tarafından yakalandı.

19.09.2024 20:54
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Samsun'da 10 yıl ve 22 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi aynı evde yakalandı

SAMSUN - Samsun'da "Adam öldürmek" suçundan 10 yıl ve "Yağma" suçundan 22 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan 2 kişi polisin takibi sonucu saklandıkları aynı evde yakalandılar.

Edinilen bilgiye göre, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başarılı operasyon sonucu 2 firari suçluyu yakalayarak gözaltına aldı. Yaklaşık 4 aydır " Kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.K.(28)'nin, sahte bir isimle kiralanan bir evde saklandığı tespit edildi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda, R.K. belirlenen adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Aynı operasyonda bahse konu ikamette bulunan H.S. isimli şahsın da yapılan sorgusunda, "Birden fazla kişiyle silahlı yağma" suçundan kesinleşmiş 22 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasıyla bulunduğu cezaevinden yaklaşık bir hafta önce firar ettiği tespit edildi. Gözaltına alınarak Bafra Adliyesine sevk edilen R.K. ve H.S. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Samsun, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da İki Firari Suçlu Yakalandı - Son Dakika

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