Samsun'da ikinci kattan düşen kalıp ustası ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da çalıştığı inşaata ikinci kattan yere düşen kalıp ustası ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Kokulu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen kalıp ustası Erol Çelik hastanelik oldu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.