Samsun\'da Irmağa Düşen Büyükbaş Hayvan Kurtarılamadı

Samsun'da ırmağa düşerek telefon olan büyükbaş hayvan itfaiye ve kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkartıldı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde bulunan Terme Çayı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bölgede otlayan büyükbaş hayvan ayağının kayması sonucu ırmağa düştü. Sudan çıkmak için mücadele eden hayvan suda boğularak telef oldu. Çevredeki vatandaşların olayı 112'ye bildirmesi üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Terme Arama Kurtarma Ekibi (TAKE) ile Terme Belediyesi ekipleri sevk edildi. TAKE ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkartılan hayvanın kulak küpesi olmadığı tespit edildi.

Telef olan hayvan Terme Belediyesi ekipleri tarafından toprağa gömüldü. - SAMSUN