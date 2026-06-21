Samsun'da İşçi Çatıdan Düştü: Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da İşçi Çatıdan Düştü: Hayatını Kaybetti

Samsun\'da İşçi Çatıdan Düştü: Hayatını Kaybetti
21.06.2026 11:59
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Terme'de tadilat yapan işçi Saim Uzun, çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde çalıştığı 5 katlı binanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısında tadilat yapan Saim Uzun, yük asansöründen malzeme alırken dengesini kaybetmesi sonucu çatıdan düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Saim Uzun'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Bu esnada bölgede güvenlik önlemleri alındı. Saim Uzun'un cenazesi, incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İş Kazası, Güvenlik, İnceleme, 3. Sayfa, Samsun, Terme, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da İşçi Çatıdan Düştü: Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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