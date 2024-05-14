Samsun'da KAAN Projesi kapsamında yapılan çalışmalar görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da KAAN Projesi kapsamında yapılan çalışmalar görüşüldü

Samsun\'da KAAN Projesi kapsamında yapılan çalışmalar görüşüldü

Samsun Valiliği'nde gerçekleşen ziyarette, KAAN uygulaması çerçevesinde kentte yürütülen çalışmalar ele alındı. KAAN uygulaması, özel güvenlik görevlileri ile genel kolluk kuvvetleri arasındaki iletişimi ve iş birliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

14.05.2024 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) uygulaması çerçevesinde kentte yürütülen çalışmalar Samsun Valiliği'nde görüşüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli Polis Başmüfettişleri Nizam Kabar ve Meriç Demirel ile İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürü Nermin Öztürk, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Ziyarette, KAAN uygulaması kapsamında Samsun'da yürütülen çalışmalar ele alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "KAAN uygulaması; kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk kuvvetleriyle etkili iletişim ve iş birliği ile koordinasyonunu sağlama, kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanarak aidiyet duygularını geliştirme, suçu meydana gelmeden önleme, meydana gelen olaylardan genel kolluğun en seri şekilde bilgisinin olmasını sağlama, devam eden olaylara etkin ve zamanında müdahale ederek olay yerindeki delillerin sağlıklı şekilde muhafazası ve genel kolluğa teslimi amacıyla uygulanmaya başlanmıştır" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Valiliği, Samsun, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da KAAN Projesi kapsamında yapılan çalışmalar görüşüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:45 İstanbul’da taksici meslektaşını vurarak öldürdü İstanbul'da taksici meslektaşını vurarak öldürdü
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 17:40:31. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da KAAN Projesi kapsamında yapılan çalışmalar görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement