Samsun'da Kaçak Deniz Salyangozu Avcısına 66 Bin TL Cezai İşlem - Son Dakika
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Samsun'da Kaçak Deniz Salyangozu Avcısına 66 Bin TL Cezai İşlem

Samsun\'da Kaçak Deniz Salyangozu Avcısına 66 Bin TL Cezai İşlem

Samsun'da kaçak deniz salyangozu avcılığı yapan bir kişi, polis tarafından yakalanarak 66 bin TL ceza kesildi. Samsun Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan video çekimi ile suçlu tespit edildi. Tekne sahibine 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde belirlenen suçlardan toplam 66 bin 114 TL idari para cezası uygulandı. Şahıs, Liman Başkanlığı'na ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek gerekli cezai işlemler uygulanacak.

24.05.2024 17:32
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Samsun'da kaçak deniz salyangozu avcılığı yapan bir kişi, polis tarafından yakalanarak 66 bin TL ceza kesildi.

Samsun Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince saat 00.40'ta Canik ilçesi deniz açığında Y.M. isimli teknenin seyir fenerlerini açmadan, yasak zamanda çift algarna ile salyangoz avcılığı yaptığı, ışıklı ve sesli uyarılara uymayarak kaçtığı, kaçarken çift algarnanın halatlarını keserek denize bıraktığı ve plakasını kapattığı video çekimi yapılarak tespit edildi. Tekne sahibine 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde belirlenen suçlardan toplam 66 bin 114 TL idari para cezası uygulandı. Teknede bulunan 3 çuval deniz salyangoz denize döküldü.

Şahıs, dur ikazına uymayarak ve seyir fenerini açmadan seyir halinde olduğundan Liman Başkanlığı'na, algarnayı denize bıraktığı için denizi kirletmekten Sahil Güvenlik Komutanlığı'na gerekli cezai işlemler uygulanmak üzere bildirilecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kaçak Deniz Salyangozu Avcısına 66 Bin TL Cezai İşlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Kaçak Deniz Salyangozu Avcısına 66 Bin TL Cezai İşlem - Son Dakika
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