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Samsun'da Kaçak Midye Operasyonu

Samsun'da denizden kaçak olarak 14 çuval midye çıkaran bir kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 5 bin 628 TL ceza yazıldı. İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından tespit edilen olayda, midyeler doğal ortamlarına geri bırakıldı ve avcılıkta kullanılan malzemeler el konularak ilgili kuruma teslim edildi.

Samsun\'da Kaçak Midye Operasyonu
28.12.2023 - 10:12,
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Samsun'da denizden kaçak olarak 14 çuval midye çıkaran bir kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 5 bin 628 TL ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, yetki belgesi olmaksızın İlkadım ilçesinde denizden 14 çuval midye çıkardığı tespit edilen şahsa Su Ürünleri Kanunu'na göre 5 bin 628 TL idari para cezası uygulandı. Midyeler ise görevliler tarafından doğal ortamına geri bırakıldı. Ayrıca, şahsa ait midye avcılığında kullanılan 2 adet termal elbise, 1 adet midye sepeti, 3 çift eldiven, 1 adet yağmurluk, 1 adet valiz ele geçirilerek ilgili kuruma teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kaçak Midye Operasyonu - Son Dakika


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