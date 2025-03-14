Samsun\'da Kaçak Tütün Operasyonu

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir iş yerinde yapılan aramada 18 bin 800 adet kaçak makaron, 30 kilogram açık kaçak tütün ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN