Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
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Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu

Samsun\'da Kaçakçılık Operasyonu
08.06.2026 15:05
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Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak sigara ve sahte alkol ele geçirildi, 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında kaçak sigara, sahte alkollü içki ve alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde çalışma gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 3 bin 340 adet doldurulmuş makaron sigara, 45 litre etil alkol ve 8 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir ikamette arama yapıldı. Aramada 6 ayrı şişe içerisinde yaklaşık 11 kilogram el yapımı kaçak alkol, 2 kilogram alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen karbon madde ile 6 adet damıtma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında H.Ç. (70) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Samsun, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika

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