Samsun'da Kamyonetin Altına Giren Yılan Kurtarıldı

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Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetin altına giren yılan, güçlükle bulunduğu yerden çıkartıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda park halindeki araçların altında ilerleyen yılanı gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Yılanı bulunduğu yerden çıkartmak isteyen itfaiye ekipleri önce tazyikli su tuttu. İtfaiye ekipleri daha sonra kıskaçla çıkartmak için uğraşırken bir vatandaş yılanı kuyruk kısmından tutarak bulunduğu yerden aldı. Kıskaç yardımı ile torbaya koyulan 1 buçuk metre boyundaki yılan, doğal hayata bırakılmak üzere itfaiye erleri tarafından götürüldü. Toplanan meraklı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla o anları görüntüledi. - SAMSUN