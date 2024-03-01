Samsun'da kasten öldürme suçundan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da kasten öldürme suçundan hükümlü yakalandı

Samsun\'da kasten öldürme suçundan hükümlü yakalandı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ortak çalışma sonucunda, çocuğu kasten öldürme suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan F.İ. yakalandı. Jandarmanın takibi sonucu evinde bulunan F.İ., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01.03.2024 14:50  Güncelleme: 14:51
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Samsun'da "kasten öldürme" suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde, "çocuğu kasten öldürme" suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.İ. yakalandı. Jandarmanın takibi sonucu saklandığı evinde yakalanan F.Ş., Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan F.Ş. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da kasten öldürme suçundan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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