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Samsun'da kaza: 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da kaza: 6 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir otomobil, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun\'da kaza: 6 kişi yaralandı
28.12.2023 - 08:56,
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Samsun'da otomobilin park halindeki kamyona arkadan çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi 2. Bulvar'da saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Çakır (22) idaresindeki 34 GHT 506 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 28 K 6198 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Çakır ile aynı araçta bulunan Emir Can (18), İlkay Cem İzgi (19), Onur Kaya (25), Burak Fidan (20) ve Aşkın Çakır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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