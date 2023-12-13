 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da kişi darp edilerek gasp edildi, 4 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da kişi darp edilerek gasp edildi, 4 gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin darp edilerek para, sigara ve telefonunun gasp edildiği iddiasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şikayetçi olan kişi hastaneye başvurdu ve polise suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun\'da kişi darp edilerek gasp edildi, 4 gözaltı
13.12.2023 - 16:29,  Güncelleme: 16:39
Abone Ol

Samsun'da bir kişinin darp edilerek para, sigara ve telefonunun gasp edildiği iddiasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı S.K. tarafından geceleyin sigara içme bahanesiyle çağrılan B.Ö.B., Anadolu Mahallesi'ndeki onun adresine gitti.

B.Ö.B.'nin burada araca bindirilerek alıkonulup darp edildiği ve sigara, cep telefonu ve parası gasp edilerek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında araçtan indirildiği iddia edildi. Darp sonucu yaralanan B.Ö.B., hastaneye başvurdu ve polise şikayette bulundu.

İlyasköy Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili S.K., G.K., M.T. ve M.G.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İlkadım, Samsun, Güvenlik, Adliye, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da kişi darp edilerek gasp edildi, 4 gözaltı - Son Dakika


16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10
Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55
Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor? Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:38
Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35
Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22
Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı
15:20
Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor

Son Dakika
15:05 ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN GENÇLERİ SPORLA BULUŞTURAN KÖY
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10 Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55 Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:38 Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35 Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22 Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı
15:20 Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor
15:04 Vatandaşın otopark isyanına Vali Gül'den 2 kelimelik yanıt! Hem İBB'ye hem emniyete ihbarda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 16:40:21. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da kişi darp edilerek gasp edildi, 4 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement