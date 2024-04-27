Samsun'da KOM Polisi Tarafından Yakalanan 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da KOM Polisi Tarafından Yakalanan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun\'da KOM Polisi Tarafından Yakalanan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde gerçekleştirdikleri takip ve çalışma sonucunda 5 adet tabanca ile yakalanan 2 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 165 adet tabanca fişeği ve 3 adet amaç dışı bıçak ele geçirildi.

27.04.2024 13:38
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Samsun'da KOM polisi tarafından yapılan takip ve çalışma sonucu 5 adet tabanca ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu Tekkeköy ilçesinde 2 ayrı adreste arama yaptı. Yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 165 adet tabanca fişeği, 3 adet amaç dışı bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da KOM Polisi Tarafından Yakalanan 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da KOM Polisi Tarafından Yakalanan 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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