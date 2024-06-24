Samsun'da kontrolden çıkan süt tankeri şarampole uçtu, sürücü yaralandı.
Olay, Samsun'un Terme ilçesi Sakarlı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu karayolunda seyir halinde olan N.K.'nin kullandığı 61 K 5284 plakalı süt kamyonu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Yaklaşık 50 metre sürüklenen süt yüklü kamyon beton elektrik direklerine çarparak durabildi. Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü, Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da kontrolden çıkan süt tankeri şarampole uçtu, sürücü yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?