Motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde kurye motosikleti ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan belediye işçisi kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Kaza, 2 Temmuz Perşembe günü saat 13.15'te Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Alparslan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurye olarak çalışan 22 yaşındaki Sadıkcan S.'nin kullandığı 55 ATH 266 plakalı motosiklet ile Atakum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde işçi olarak görev yapan 63 yaşındaki Hanife Demirci'nin kullandığı tescilsiz elektrikli bisiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Hanife Demirci, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Demirci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen aynı gün saat 19.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan motosiklet sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN