Samsun\'da Market Çalışanları Arasında Fiziki Tartışma

SAMSUN (İHA) – Samsun'da zincir markette kadın çalışanlar arasındaki tartışma fiziki saldırıya dönüştü. Yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinde iki gün önce çalışmaya başlayan G.Ç. ile o gün mağaza sorumlusu olan E.Ş. arasında gün boyu süren gerginlik, akşam saatlerinde fiziksel saldırıya dönüştü. G.Ç.'den şikayetçi olan E.Ş.'nin ifadesinde, "Yeni başlayan çalışanla sabah saatlerinden itibaren tartışmalar yaşadık. Uyarılarımı dinlemiyor, hakaret ediyordu. Kapanış saati yaklaştığında müşteriler içeri girmesin diye kapıyı kilitlemesini söyledim. Ancak müşteri girince neden kilitlemediğini sordum. Bunun üzerine üzerime yürüyerek hakaret etti, bilek kısmıma sertçe vurdu. Ardından marketin çıkış kapısının kolunu kırdı" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN