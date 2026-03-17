Samsun'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun\'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
17.03.2026 05:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da motosiklet, tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Samsun'da motosikletlinin seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Gökçeağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolu üzerinde seyir halinde olan Tahsin B. idaresindeki 55 ARZ 257 plakalı motosiklet, aynı istikamette hareket eden tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Tahsin B. olay yerinde hayatını kaybetti, motosiklette bulunan artçı Hamza D. ise ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Hamza D. Terme Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma ve polis ekipleri tarafından bölge abluka altına alındı.

Kazaya karışan tır ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Jandarmanın tespiti sonucu tır sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Tahsin B'nin cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşta 17. gün İran’dan Trump’a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin
Suudi Arabistan 19 İHA’yı İmha Etti Suudi Arabistan 19 İHA'yı İmha Etti
Trump NATO’yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur Trump NATO'yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur
Küçükçekmece’de kanser hastası adam ölü bulundu Küçükçekmece'de kanser hastası adam ölü bulundu
2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Çin’den ABD’ye tarihi rest 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi Çin'den ABD'ye tarihi rest! 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi

05:12
Afganistan: Pakistan’ın Kabil’deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti
Afganistan: Pakistan'ın Kabil'deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti
04:26
Tel Aviv yönetiminden Lübnan’a kara harekatı başlatan orduya skandal yetki
Tel Aviv yönetiminden Lübnan'a kara harekatı başlatan orduya skandal yetki
02:55
BAE, İHA saldırıları nedeniyle hava sahasını kapattı
BAE, İHA saldırıları nedeniyle hava sahasını kapattı
23:47
Hint Okyanusu’ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
Hint Okyanusu'ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
23:39
Trump: İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
21:19
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 06:14:14. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.