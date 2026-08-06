Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi; yaralı hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Belediye Hamamı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 JB 791 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, önüne çıkan otomobile çarpmamak için sola manevra yaptı. Bu sırada sol şeritte ilerleyen 55 ASS 498 plakalı motosiklet, önüne kıran hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazada motosiklet ile hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, 3. Sayfa, İlkadım, Samsun, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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