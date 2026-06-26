Samsun'da Mülk Sahibine Bıçaklı Saldırı: 2 Müteahhit Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Mülk Sahibine Bıçaklı Saldırı: 2 Müteahhit Tutuklandı

Samsun\'da Mülk Sahibine Bıçaklı Saldırı: 2 Müteahhit Tutuklandı
26.06.2026 22:55
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Samsun'un Atakum ilçesinde bina yapımı nedeniyle çıkan kavgada mülk sahibi bıçaklandı, 2 müteahhit tutuklandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bina yapımı nedeniyle çıkan anlaşmazlık kavgasında mülk sahibinin bıçaklanmasıyla ilgi 2 müteahhit mahkemece tutuklandı.

Olay, 25 Haziran'da saat 17.30 sıralarında Körfez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan bir apartmanın girişinde meydana geldi. İddiaya göre, mülk sahibi A.K. (59) ile bina yapımı nedeniyle daha önceden aralarında hukuki süreç bulunan müteahhitler Ü.T. (30) ve F.T. (41) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.K. sırtından bıçakla yaralandı, ayrıca başına tabancayla vurulduğu iddia edildi.

Yaralı A.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Ü.T. ile F.T., Samsun Adliyesine sevk edildi. NÖbetçi mahkemeye ifade veren 2 müteahhit tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Atakum, Samsun, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Mülk Sahibine Bıçaklı Saldırı: 2 Müteahhit Tutuklandı - Son Dakika

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