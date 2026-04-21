Samsun\'da muz deposunda yangın: Alevler göğe yükseldi

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir muz deposunda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler gökyüzünü kaplarken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Taybelen Caddesi üzerindeki bir muz deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sararak yapıyı adeta alev topuna çevirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve destek ekibi yönlendirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcarken, söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - SAMSUN