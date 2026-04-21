Samsun'da muz deposunda yangın: Alevler göğe yükseldi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da muz deposunda yangın: Alevler göğe yükseldi

21.04.2026 20:14  Güncelleme: 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir muz deposunda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevreyi tehdit etti. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir muz deposunda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler gökyüzünü kaplarken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Taybelen Caddesi üzerindeki bir muz deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sararak yapıyı adeta alev topuna çevirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve destek ekibi yönlendirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcarken, söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, İlkadım, Samsun, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 20:27:53. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.