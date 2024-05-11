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Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucuyla yakalanan kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde S.D. adlı kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadın ile birlikte 161,52 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN