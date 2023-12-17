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Samsun'da Narkotik Uygulamasında 27 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Narkotik Uygulamasında 27 Kişi Yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 252 adet sentetik ecza, 232,96 gram metamfetamin, 21,49 gram skunk, 11,09 gram esrar, 2 adet ecstasy, 1 adet esrarlı sigara, 2 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca fişeği, 6 bin TL nakit para ve uyuşturucu madde paketlemesinde kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyo rulosu ele geçirildi. Toplamda 27 kişi yakalanırken, aralarında hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi ve hırsızlık suçundan aranan 1 kişi de bulunmaktadır.

Samsun\'da Narkotik Uygulamasında 27 Kişi Yakalandı
17.12.2023 - 23:47,
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 27 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube ve ilçe emniyet müdürlüklerinin de desteğiyle narkotik uygulaması düzenledi. Yapılan aramalarda 252 adet sentetik ecza, 232,96 gram metamfetamin, 21,49 gram skunk, 11,09 gram esrar, 2 adet ecstasy, 1 adet esrarlı sigara, 2 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca fişeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin TL ve 1 adet uyuşturucu madde paketlemesinde kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyo rulosu ele geçirildi. Aralarında uyuşturucu madde kullanmak, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs ve hırsızlık suçundan ifadeye yönelik aranması olan 1 kişinin de bulunduğu toplam 27 kişi yakalandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Samsun Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Samsun, Son Dakika

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