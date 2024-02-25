Samsun'da Narkotik Uygulamasında 31 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Narkotik Uygulamasında 31 Kişi Yakalandı

Samsun\'da Narkotik Uygulamasında 31 Kişi Yakalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan narkotik uygulamasında, polis ekipleri tarafından 177,92 gram skunk, 154,63 gram esrar, 10 adet ecstasy, 1,78 gram metamfetamin, 1,70 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 78 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet pompalı tüfek ve 5 adet kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili 31 kişi yakalandı.

25.02.2024 14:13
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 31 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları narkotik uygulamasında 177,92 gram skunk, 154,63 gram esrar, 10 adet ecstasy, 1,78 gram metamfetamin, 1,70 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 78 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet pompalı tüfek ve 5 adet kartuş ele geçirdi. Olayla ilgili 31 kişi yakalandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Samsun'da Narkotik Uygulamasında 31 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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