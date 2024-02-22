Samsun'da Ocak Ayında Meydana Gelen Kazalarda 51 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da Ocak Ayında Meydana Gelen Kazalarda 51 Kişi Yaralandı

Samsun\'da Ocak Ayında Meydana Gelen Kazalarda 51 Kişi Yaralandı

Samsun'da ocak ayında jandarma bölgesinde meydana gelen kazalarda 51 kişi yaralandı. Türkiye genelinde ise ocak ayında jandarma bölgesinde 2 bin 896 kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucunda 37 kişi hayatını kaybederken 2 bin 792 kişi ise yaralandı. Samsun'da ise toplamda 55 kaza meydana geldi ve bu kazalarda hayatını kaybeden olmazken 51 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların cinslerine bakıldığında ise bisiklet, at arabası, motorlu bisiklet, motosiklet, otomobil, minibüs, kamyonet, kamyon, çekici, otobüs, traktör, arazi taşıtı, özel amaçlı araç, iş makinesi, ambulans, tanker, tren, E-Skuter ve diğer araçlar yer aldı.

22.02.2024 15:15
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Samsun'da ocak ayında jandarma bölgesinde meydana gelen kazalarda 51 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde 2024 yılının ocak ayında jandarma bölgesinde 2 bin 896 kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucunda 37 kişi hayatını kaybederken 2 bin 792 kişi ise yaralandı. Samsun'da ise ocak ayında 34'ü yaralamalı kaza, 21'i maddi hasarlı olmak üzere toplamda 55 kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucunda hayatını kaybeden olmazken 51 kişi ise yaralandı.

Kaza yapan araçların cinsleri

Türkiye genelinde trafik kazasına karışan araçların cinslerine bakıldığında ise 7'sini bisiklet, 1'ni at arabası, 51'ini motorlu bisiklet, 211'ini motosiklet, bin 97'sini otomobil, 64'ünü minibüs, 379'unu kamyonet, 95'ini kamyon, 116'sını çekici, 30'unu otobüs otobüs, 45'ini traktör, 1'ini arazi taşıtı, 10'nunu özel amaçlı, 5'ini iş makinesi, 2'sini ambulans, 1'ini tanker, 2'sini tren, 2'sini E - Skuter ve 32'sini diğer araçlar oluşturdu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Ocak Ayında Meydana Gelen Kazalarda 51 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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