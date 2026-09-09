Samsun'da otomobil şarampole devrildi, Asiye Kaya hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da otomobil şarampole devrildi, Asiye Kaya hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Samsun\'da otomobil şarampole devrildi, Asiye Kaya hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Asiye Kaya hayatını kaybetti. Sürücü Salim Kaya, kızı Ekin Kaya ve ablası Gülcihan Kaya yaralandı, Gülcihan Kaya Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Samsun'da otomobilin şarampole devrildiği kazada aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Havza ve Ladik ilçeleri, Uluçal Mahallesi ile Derinöz Mahallesi arasındaki Şeremen Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayacık Mahallesi'nden Ladik'e bağlı Derinöz Mahallesi istikametine seyir halinde olan Salim Kaya idaresindeki 55 AEE 576 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden Asiye Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Salim Kaya ile kızı Ekin Kaya ve ablası Gülcihan Kaya ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Gülcihan Kaya, Havza Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Trafik Kazaları, Salim Kaya, Acil Durum, 3. Sayfa, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da otomobil şarampole devrildi, Asiye Kaya hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede akılalmaz saldırı Sağlık çalışanının omzu kırıldı Hastanede akılalmaz saldırı! Sağlık çalışanının omzu kırıldı
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Özgür Çelik, Üsküdar’da AK Parti’ye oy veren ismi açıkladı Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı
Kredi kartı kullananlar dikkat Limitlere gelir sınırı geliyor Kredi kartı kullananlar dikkat! Limitlere gelir sınırı geliyor
Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı 6 yıla kadar hapsi isteniyor Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı! 6 yıla kadar hapsi isteniyor
İşte savcılık ifadesi Kara Haydar’dan düğünündeki altınlara yanıt İşte savcılık ifadesi! Kara Haydar'dan düğünündeki altınlara yanıt

16:23
Ortada kalan Icardi hakkında yeni gelişme
Ortada kalan Icardi hakkında yeni gelişme
16:15
Kara Haydar’dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
16:13
Okan Buruk 4-1’lik maçı hatırlatıp espriyi patlattı Portekizliler gülmedi
Okan Buruk 4-1'lik maçı hatırlatıp espriyi patlattı! Portekizliler gülmedi
15:41
Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma
Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma
15:03
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek İşte gerekçesi
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek! İşte gerekçesi
14:57
Ankara’da 3 bakan için kırmızı alarm Telefonları değiştirildi
Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 16:27:41. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da otomobil şarampole devrildi, Asiye Kaya hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement