Samsun\'da otomobil şarampole devrildi, Asiye Kaya hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Samsun'da otomobilin şarampole devrildiği kazada aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Havza ve Ladik ilçeleri, Uluçal Mahallesi ile Derinöz Mahallesi arasındaki Şeremen Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayacık Mahallesi'nden Ladik'e bağlı Derinöz Mahallesi istikametine seyir halinde olan Salim Kaya idaresindeki 55 AEE 576 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden Asiye Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Salim Kaya ile kızı Ekin Kaya ve ablası Gülcihan Kaya ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Gülcihan Kaya, Havza Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.