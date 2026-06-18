Samsun'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı - Son Dakika
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Samsun'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı

Samsun\'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı
18.06.2026 23:17
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İlkadım'da meydana gelen kazada, otomobil ve motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Gebi Caddesi No: 262 önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, İlkadım, Samsun, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı - Son Dakika

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