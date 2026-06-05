Samsun'da Park Halindeki Araç Alev Aldı - Son Dakika
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Samsun'da Park Halindeki Araç Alev Aldı

Samsun\'da Park Halindeki Araç Alev Aldı
05.06.2026 16:08
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Kavak'ta bir otomobil alev aldı, itfaiye yangına müdahale etti. Araç kullanılamaz hale geldi.

Samsun'un Kavak ilçesinde pazar yerinde park halinde bulunan bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, pazar yerinde park halinde bulunan 55 TF 246 plakalı, H.A.'ya ait otomobilden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Alevlerin kısa sürede aracı sarması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Samsun, Kavak, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Park Halindeki Araç Alev Aldı - Son Dakika

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