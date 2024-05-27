Samsun'da Park Halindeki Aracın Camını Kırarak Hırsızlık Yapan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Park Halindeki Aracın Camını Kırarak Hırsızlık Yapan Şahıs Tutuklandı

Samsun\'da Park Halindeki Aracın Camını Kırarak Hırsızlık Yapan Şahıs Tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde park halindeki bir aracın camını kırarak içinden hırsızlık yapan şahıs, polis tarafından yakalanarak mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şahıs, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

27.05.2024 17:49
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Samsun'da park halindeki aracın camını kırarak içinden hırsızlık yapan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilin camını kıran hırsız içinden araç sahibine ait malzemeleri çaldı. Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu olayla ilgili T.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Park Halindeki Aracın Camını Kırarak Hırsızlık Yapan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Park Halindeki Aracın Camını Kırarak Hırsızlık Yapan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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