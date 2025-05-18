Samsun\'da Polis Memuru Ölü Bulundu

Samsun'da 32 yaşındaki polis memuru, evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan S.K. (32) evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Silah sesi üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kendini vurduğu değerlendirilen S.K.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayı haber alan yakınlarının feryadı yürekleri dağladı. S.K.'nin düğün için hazırlık yaptığı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN