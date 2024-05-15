Samsun'da polis narkotik suçlara karşı vatandaşları uyarmak için broşür dağıttı - Son Dakika
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Samsun'da polis narkotik suçlara karşı vatandaşları uyarmak için broşür dağıttı

Samsun\'da polis narkotik suçlara karşı vatandaşları uyarmak için broşür dağıttı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda 1442 kişiye broşür dağıtarak narkotik suçlara karşı vatandaşları uyarmıştır. Dağıtılan broşürlerde UYUMA Uygulaması ve NARVAS projesi tanıtılarak bilgilendirme yapılmıştır.

15.05.2024 19:55
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Samsun'da polis narkotik suçlara karşı vatandaşları uyarmak için farklı noktalarda 1442 kişiye broşür dağıttı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Atakum İlçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı kursta 15 kişiye, İlkadım ilçesinde özel güvenlik kursunda 27 kişiye, İlkadım ve Canik ilçelerinde 2 NARKONOKTA faaliyeti kapsamında bin 400 kişiye broşür dağıttı. Narkotik polisi 4 etkinlikte toplam bin 442 kişiye UYUMA Uygulaması ve NARVAS projesi tanıtılarak bilgilendirme yaptı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da polis narkotik suçlara karşı vatandaşları uyarmak için broşür dağıttı - Son Dakika

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