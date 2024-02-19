Samsun'da polis uygulamasında etnografik eserler ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da polis uygulamasında etnografik eserler ele geçirildi

Samsun\'da polis uygulamasında etnografik eserler ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan polis uygulamasında, bir araçta tarihi (etnografik) eserler ele geçirildi. Ele geçirilen eserler arasında yağlı boya tablolar, deriden yapılmış çarık, Osmanlıca belgeler ve metal takılar bulunuyor. Olayla ilgili olarak N.G ve B.D hakkında soruşturma başlatıldı.

19.02.2024 13:56
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Samsun'da polis uygulamasında bir araçta etnografik eserler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Ankara yolu polis uygulama noktasında rutin yapılan uygulama sonucunda durdurulan bir araçta tamamı tarihi (etnografik) eserler olduğu değerlendirilen 4 adet yağlı boya tablo, 2 adet deriden yapılmış çarık, 5 adet Osmanlıca belge, 2 adet metal bileklik, 2 adet metal kolye, 1 adet haç roliker, 1 adet metal kemer tokası, 1 adet metal süs sallantısı, 2 adet divit, 1 adet sunum tabağı, 5 adet metal el değirmeni, 2 adet değirmen kolu, 1 adet değirmen kolu kapağı, 5 adet ağırlık- okka, 6 adet gaz lambası haznesi, 1 adet metal gaz lambasının parçası ve 1 adet çan ele geçirildi.

Olayla ilgili N.G ve B.D hakkında "Kültür ve tabiat varlıklarını koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da polis uygulamasında etnografik eserler ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da polis uygulamasında etnografik eserler ele geçirildi - Son Dakika
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