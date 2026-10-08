Samsun\'da polislere mukavemet ettiği öne sürülen şahıs adli kontrolle serbest kaldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde kimlik kontrolü sırasında polislere mukavemet edip, kadın polislere sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Kale Mahallesi Anıtpark içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri kimlik kontrolü yaparken O.E.T.'yi durdurdu. Kimliğini ibraz etmeyen şüphelinin kadın görevlilere sözlü tacizde bulunduğu, ekip otosuna götürülmek istendiği sırada da polislere fiziki olarak mukavemet ettiği öne sürüldü. Olayda 5 polis memuru hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı. Gözaltına alınan O.E.T., Gazi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.