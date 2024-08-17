Samsun'da Sahilde Kaybolan Kadının Cesedi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Sahilde Kaybolan Kadının Cesedi Bulundu

Samsun\'da Sahilde Kaybolan Kadının Cesedi Bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinde gece yarısı denizde kaybolan kadının cesedi bulundu. Kadının erkek arkadaşı gözaltına alındı.

17.08.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da sahilde gece yarısı birlikte alkol aldığı erkek arkadaşı ile denizde yüzerken kaybolan kadının cesedi bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 75.Yıl Bulvarı'nda 15 Ağustos gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.G.(40) adlı şahıs 10 gün önce tanıştığı kız arkadaşı Zeynep Arslanoğlu (32) ile birlikte sahilde alkol alıp daha sonra birlikte denize girdiler. K.G. genç kadını denizde bırakıp tuvalet ihtiyacı için sudan dışarı çıktı. Bir süre sonra geri gelen K.G. kız arkadaşını denizde ve etrafta bulamayınca polisten yardım istedi. Zeynep Arslanoğlu'nun çantası ve cep telefonu deniz kenarında bulundu.

Gece yarısı Karadeniz'in azgın sularında kaybolan Zeynep Arslanoğlu'nu bulmak için Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama çalışması yaptı. Yapılan arama çalışması devam ederken, kayıp kadının erkek arkadaşı K.G. ise Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Önceki gün Samsun Adliyesine sevk edilen K.G., savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. K.G., "Denize girdik. Kendisi alkollüydü. Ondan sonra kayboldu" dedi.

Kayalıklar arasında bulundu

Arama çalışmalarının üçüncü günü bu sabah saat 08.00 sıralarında Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisinin yaptığı arama çalışması sırasında kadının cansız bedeni denize girdiği yerin yaklaşık 250 metre uzağında yağmur suyu tahliye borusunun etrafındaki kayalıklar arasında sıkıştığı yerde bulundu. Cesedi sıkıştığı yerden çıkarmak için AFAD, Sahil Güvenlik, deniz polisi ve cankurtaranlar çalışma yaptı. AFAD'a ait kesme ayırma makinesi ile kayalar esnetilerek kadının cesedi sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Eşinden boşandığı öğrenilen 1 çocuk annesi Zeynep Arslanoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

3-sayfa, Atakum, samsun, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Sahilde Kaybolan Kadının Cesedi Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:10 Orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı: 72 yangından 69’u kontrol altında Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 72 yangından 69'u kontrol altında
08:44 Bu nasıl sorumsuzluk İzmir’i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu Bu nasıl sorumsuzluk! İzmir'i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu
07:29 Cenaze yolunda kaza 4 kişi feci şekilde can verdi Cenaze yolunda kaza! 4 kişi feci şekilde can verdi
20:55 İzmir alev alev Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı İzmir alev alev! Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı
16:53 Mourinho’dan Ferdi ve Fred kararı Fenerbahçe’nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan Ferdi ve Fred kararı! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu
16:12 Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig’deki 3. hafta maçları ertelendi Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig'deki 3. hafta maçları ertelendi
16:11 Ercan Ertan: Tiyatroların niteliği düşüyor, seyirci uzaklaşıyor Ercan Ertan: Tiyatroların niteliği düşüyor, seyirci uzaklaşıyor
16:07 İstismar etmek istediği inek tarafından boynuzlanan çıplak adam, ağır yaralandı İstismar etmek istediği inek tarafından boynuzlanan çıplak adam, ağır yaralandı
15:54 Meclis’teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel’den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim Meclis'teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel'den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim
15:48 Olaylı derbinin soruşturması tamamlandı Fenerbahçeli 2 futbolcunun hapsi istendi Olaylı derbinin soruşturması tamamlandı! Fenerbahçeli 2 futbolcunun hapsi istendi
15:42 Wilfried Zaha’nın Galatasaray’dan ayrılmasına imkan yok İşte sebebi Wilfried Zaha'nın Galatasaray'dan ayrılmasına imkan yok! İşte sebebi
15:31 Alpay Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumrukladığı anın en net görüntüsü Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumrukladığı anın en net görüntüsü
15:04 TBMM’de utandıran görüntüler Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı
15:00 Sınavda kopya çekerken yakalanan öğrenci 17. kattan atlayarak intihar etti Sınavda kopya çekerken yakalanan öğrenci 17. kattan atlayarak intihar etti
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 12:19:48. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Sahilde Kaybolan Kadının Cesedi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement