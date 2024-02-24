Samsun'da Sahte İçki Üretimi Yapan Eve Operasyon: 1 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Sahte İçki Üretimi Yapan Eve Operasyon: 1 Kişi Yakalandı

Samsun\'da Sahte İçki Üretimi Yapan Eve Operasyon: 1 Kişi Yakalandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma ekipleri, T.S. isimli şahsın evinde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 35 litre sahte rakı, 3 litre sahte votka, 1 litre sahte viski ve diğer malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

24.02.2024 18:59  Güncelleme: 19:09
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Samsun'da jandarma ekipleri sahte içki üretimi yapılan eve düzenlediği baskında 1 kişiyi yakaladı.

Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.S. isimli şahsın evinde kaçak sahte içki üretimi yaptığı bilgisi alan Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 35 litre sahte rakı, 3 litre sahte votka, 1 litre sahte viski, 2 adet anason aroması, 1 adet viski aroması, 1 adet ölçekli sürahi ve 7 adet ölçekli plastik pipet ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Sahte İçki Üretimi Yapan Eve Operasyon: 1 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Sahte İçki Üretimi Yapan Eve Operasyon: 1 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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