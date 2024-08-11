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Samsun'da sahte içki yapımında kullanılan 640 litre etil alkol ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da insan sağlığına ciddi zararlar veren sahte içki yapımında kullanılan 640 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı, her türlü suç unsurunun ve aranan şahısların yakalanması amacıyla şehrin girişlerinde yol uygulaması yaptı. Yapılan yol uygulamasında şehirlerarası nakliyat yapan bir kamyonun kasasında kolilenerek diğer eşyalar arasına gizlenmiş şekilde, insan sağlığına ciddi zararlar veren sahte içki yapımında kullanılan 640 Litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan H.O. hakkında yasal işlem başlatıldı.