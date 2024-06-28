Samsun'da Serinlemek İçin Denize Giren Emekli Astsubay Boğuldu

Samsun'da serinlemek için girdiği denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren emekli astsubay, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu mevkisinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boğulma tehlikesi geçiren emekli astsubay Muhsin Alıcı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Alıcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN
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