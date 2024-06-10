Samsun'da Sikke ve Tarihi Eser Operasyonu: 17 Sikke ve 5 Tarihi Eser Ele Geçirildi

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Samsun'da polis, 17 adet sikke, 5 adet tarihi eser obje ve define arama dedektörü ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan takip ve çalışmalarda, İslami dönem ve İslam öncesi dönemlere ait 17 adet sikke, 5 adet tarihi eser obje, 1 adet el dedektörü ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili N.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN