 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yapılan ortak faaliyet sonucunda, bir şahsın evinde silah ve uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi. Evde yapılan aramada çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Samsun\'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Gözaltına Alındı
25.01.2024 - 11:45,  Güncelleme: 11:51
Abone Ol

Samsun'da evinde silah ve uyuşturucu ele geçen şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Salıpazarı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile yapılan ortak faaliyet neticesinde, Y.Ş. isimli şahsın evinde silah ve uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Şahsın evinde yapılan aramada, 3 gram kubar esrar maddesi, 2 gram kenevir tohumu, 2 adet kubar esrar içilmiş fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 1 adet parçalarına ayrılmış toplu tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 34 adet tabanca mermisi, 7 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet tüfek çatal ayağı, 1 adet dedektör, 37 adet tüfek kartuşu, 42 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet 30 santim uzunluğunda kesilmiş tüfek namlusu ile çok sayıda tabanca ve tüfek malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili Y.Ş. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Salıpazarı, Jandarma, Samsun, Güvenlik, Uyuşturucu, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika


12:53
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul projelerini açıkladı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul projelerini açıkladı
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52
Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45
İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:42
Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:36
İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı

Son Dakika
12:53 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul projelerini açıkladı
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:42 Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:36 İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı
11:34 Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı
11:22 Bayern Münih maçında dünya futboluna damga vuran skandal! Trabzonspor'un eski hocası, Sane'ye yumruk attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 12:58:24. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement